Kletterhalle und mehr

bENSheim.Die Vielfalt an Angeboten der Kletterhalle HIGH MOVES sorgt für unvergessliche Erlebnisse, die Jeden begeistern. Im Rhein-Neckar-Gebiet ist die Kletterhalle aus allen Richtungen schnell und unkompliziert zu erreichen und bietet eine hochwertige Ausstattung mit gemütlichem Bistro und entspannendem Saunabereich.

Für Neugierige ist das Schnupperklettern eine großartige Erfahrung. Bei Kindergeburtstagen werden im In- oder Outdoor-Hochseilgarten, am Kletterbaum und an der Kletterwand mit Spiel, Spaß und Spannung drei außergewöhnliche Stunden verbracht. Im Grundkletterkurs erlernen Einsteiger erste Sicherungstechniken und Fortgeschrittene können ihre Kletterkenntnisse in diversen Kursen weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche werden in der Kinderklettergruppe durch unsere Trainer geschult und betreut. Das Sozialkompetenztraining mit ausgebildeten Betreuern fördert individuelle und kooperative Fähigkeiten bei Kinder- und Jugendgruppen, zum Beispiel im Niederseilgarten oder bei pädagogischen Teamaktivitäten am Boden. Sie lernen dabei Verantwortung zu übernehmen, im Team zu wachsen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Mit der Erfahrung aus über 800 Veranstaltungen plant das Team der Kletterhalle professionelle und individuelle Firmenevents in der außergewöhnlichen Location absolut wetterunabhängig. In- und Outdoor bietet sich viel Platz für Fachvorträge, Messen und Incentives. Betreute Teamtrainings eröffnen einen Blick in die Potentiale der Mitarbeiter, die dadurch gezielt weiterentwickelt werden können.

Bei Interesse an den Angeboten kann man sich unter 06251/9 89 43 63 oder info@kletterhallebensheim.de melden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.09.2019