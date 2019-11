Klima und Frieden

Welche Konsequenzen hat der Klimawandel für den Frieden? Und wie sieht es mit dem friedlichen Miteinander aus? Danach fragt die Ökumenische Friedensdekade. „Friedensklima“ ist deshalb Titel des Gottesdienstes am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr in der Citykirche Konkordien mit Pfarrerin Anne Ressel. Auch der Buß- und Bettag am 20. November, mit dem traditionell die Friedensdekade endet, bietet Gelegenheit, sich neu zu orientieren. Der Buß- und Bettag wird stets am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen und dient vielfach auch dazu, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch in den Blick zu nehmen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019