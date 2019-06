Klimanotstand, Kreisbrandinspektor und fehlende Gewerbesteuer im Kreistag

Bergstraße.Klimanotstand, Abfallgebühren, die Ergebnisse des Akteneinsichtsausschusses über die Verwirrungen bei der langen Suche nach einem neuen Kreisbrandinspektor, ein neuer Akteneinsichtsausschuss über den Konflikt um Sachschäden im früheren Lighthouse-Hotel – das waren nur einige der über 20 Punkte auf der vielfältigen Tagesordnung, mit der sich die Bergsträßer Kreistagsabgeordneten bei ihrer jüngsten Sitzung im Mörlenbacher Bürgerhaus befassten.

Dass die Klimapolitik in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit genießt, zeigte sich schon vor dem Beginn der Sitzung. Eine Gruppe von Aktivisten des Klimabündnisses Bergstraße überreichte der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz und dem Kreistagsvorsitzenden Gottfried Schneider (beide CDU), eine Petition, in der der Vorschlag der Grünen-Fraktion unterstützt wird, für den Kreis Bergstraße den Klimanotstand auszurufen.

Der Antrag der Grünen wurde dann gut drei Stunden später beraten. Letztlich –- nachdem Vertreter fast aller Fraktionen weitere eineinhalb Stunden lang ihre ganz persönlichen Sichtweisen auf die Klimapolitik und die Diskussion darüber zum Besten gegeben hatten – wurde er auf Antrag der SPD in den Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur verwiesen.

Es handele sich beim Klimanotstand nicht um einen rechtlichen, sondern um einen politischen Begriff, hatte Grünen-Fraktionschef Jochen Ruoff vorher betont. Ziel sei, dass der Kreis Bergstraße den Klimawandel und seine Folgen als Aufgabe höchster Priorität anerkenne, hieß es im Antrag der Grünen. Der Kreisausschuss solle zudem einen Maßnahmenkatalog und einen Umsetzungsplan erstellen, um die Klimakrise einzudämmen. Zudem solle der Kreis aktiv für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels werben.

Folgende weitere Ergebnisse bot der lange Sitzungstag in Mörlenbach:

Gewerbesteuer: Der Wegzug von Unternehmen sowie die Fusion von Betrieben – wie etwa Dentsply Sirona _ haben sich auf die Gewerbesteuereinnahmen des Kreises Bergstraße ausgewirkt. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Ausgewirkt habe sich das aber erst im Haushalt 2019. Wurde 2018 noch eine Kreis- und Schulumlage von 210,4 Millionen erreicht, wird dieses Jahr mit 207,2 Millionen Euro gerechnet, wobei allerdings auch der Hebesatz gesenkt worden war. Der entstandene Verlust sei durch Zuwächse bei der Einkommenssteuer und die gestiegenen Schlüsselzuweisungen teilweise kompensiert worden. Die Erkenntnisse ließen einen weiteren Rückgang des Gewerbesteueraufkommens erwarten. Inwieweit dieser Rückgang durch den Anstieg etwa der Grundsteuer ausgeglichen werden kann und wie sich dies auf den Kreishaushalt auswirkt, sei noch nicht absehbar. Eine belastbare Prognose könne gegeben werden, wenn die Ergebnisse für das zweite Quartal vorliegen.

Kreisbrandinspektor: Der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses zum Thema Kreisbrandinspektor, der bei der Kreistagssitzung im März gebildet worden war, wurde am Montag noch nicht besprochen. Der Hauptausschuss wird sich noch einmal damit befassen, da der Bericht erst kurz vor dessen jüngster Sitzung vergangene Woche fertig geworden war. Danach soll das Thema wieder im Kreistag aufgerufen werden. Nach dem Abschied des Kreisbrandinspektors Wolfgang Müller zum Jahreswechsel 2018/2019 wird das Amt erst im Juli wieder besetzt. Zwischenzeitlich hatte sich ein Bewerber aus einem anderen Bundesland gefunden, der die Stelle eigentlich sicher hatte. Er trat sie aber letztlich nicht an, hinsichtlich der Organisation des Brandschutzes sollen er und die Kreisspitze unterschiedliche Auffassungen gehabt haben. Dennoch steht er nun in Diensten der Kreisverwaltung, wenn auch auf einer anderen Position. Die FDP hatte daraufhin die Bildung des Akteneinsichtsausschusses gefordert.

Lighthouse: Der Kreistag bildet einen Akteneinsichtsausschuss, der sich mit dem Streit zwischen dem Kreis Bergstraße und der Firma Craft Berry um Sachschäden in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft im alten Lighthouse-Hotel befassen soll. Den Antrag dazu hatten die Grünen gestellt. Nach der Hessischen Landkreisordnung muss ein solcher Ausschuss gebildet werden, wenn dies eine Fraktion fordert. Die Fraktionen sollen nun innerhalb von zwei Wochen Vertreter benennen.

Abfallgebühren: Die Begründungen der Geschäftsführung des ZAKB für die Erhöhung der Abfallgebühren zum Januar 2019 seien nicht komplett nachvollziehbar, heißt es in einem Antrag der Grünen. Die Fraktion forderte deshalb die Vertreter des Kreistages in der Verbandsversammlung des ZAKB auf, sich für eine Gebührenpolitik einzusetzen, die solch drastische Erhöhungen in Zukunft verhindert. Außer den Grünen forderte auch die FDP in einem separaten Antrag mehr Transparenz vonseiten des ZAKB. Der Kreisausschuss solle sich in dieser Sache mit der Geschäftsführung des Verbandes in Verbindung setzen, um Fragen zu klären. Als Mitglied der Verbandsversammlung wies Josef Fiedler (SPD) darauf hin, dass die Erhöhung nicht unerwartet gekommen sei und solche Fragen in der Verbandsversammlung hätten geklärt werden müssen. Die Anträge der Grünen und der FDP wurden mit einer Zweidrittelmehrheit abgelehnt.

ICE-Neubaustrecke: Der Kreistag hat auf Antrag der großen Koalition seine Forderung nach einem Verlauf der ICE-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim entlang der A 67 erneuert. Die Abgeordneten sprachen sich für einen Tunnel bei Lorsch und Einhausen und gegen eine Streckenführung durch den Lampertheimer Wald aus. Zudem will der Kreistag Bund und Land auffordern, diese Forderung mitzutragen. Der Antrag erhielt zwar eine große Mehrheit. Vertreter von FDP und Freien Wählern kritisierten aber, dass SPD und CDU den Antrag alleine gestellt hatten. „Ein Antrag aller Fraktionen wäre wirkungsmächtiger gewesen“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Hörst.

