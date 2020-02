Klimawandel unausweichlich

Brüssel.Erfolgreicher Klimaschutz kann die Folgen der Erderwärmung für Deutschland noch deutlich abmildern, darunter steigende Meeresspiegel und die Zunahme von Dürren oder Waldbränden. Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung der EU-Umweltbehörde EEA hervor. Demnach wird Europa zwar unausweichlich vom Klimawandel getroffen. Die Folgen bleiben aber eher beherrschbar, wenn der Temperaturanstieg gebremst wird.

Zu den unausweichlichen Folgen der globalen Erwärmung zählen in Europa in den nächsten Jahrzehnten nicht nur Überflutungen in Städten wie Rotterdam, Le Havre oder London. Klar ist nach Einschätzung von Experten auch, dass Extremwetter, Waldbrände, Dürren und Stürme zunehmen werden. „Der Klimawandel vollzieht sich schon jetzt und wird in Zukunft gravierender werden, selbst wenn die globalen Bemühungen zur Senkung der Treibhausgase Erfolg haben“, erklärte die EEA. Der Chef des Umweltausschusses im Europaparlament, Pascal Canfin, sagte: „Der beste Weg, die Schocks zu reduzieren, ist, die Emissionen zu reduzieren.“ dpa

