Kloster wird „Superstar“

Bronnbach.„Es ist so schön romantisch hier“, „Ich bin total geflasht“, „Wie ein Traum“ sind Sätze, die man beim Tourismusverband Liebliches Taubertal sicher gerne hört, besonders, wenn sie aus dem Munde potenzieller deutscher Superstars sprudeln. RTL zeigte am Samstag die erste Folge der Recalls von „Deutschland sucht den Superstar“ aus Kloster Bronnbach. Das Kamerateam hatte sich offensichtlich in das Ensemble verliebt. Immer wieder wurde das Kloster in bester Sendezeit von oben gezeigt, weichgezeichnet vom herbstlichen Morgennebel. Der Josephsaal präsentierte sich sanft in pastellfarbenem Licht, dass selbst Chefjuror Dieter Bohlen viel gnädiger wirkt als sonst. Kein Wunder, dass auch Hausherr Landrat Reinhard Frank sehr zufrieden ist mit dem Bild, das Kloster Bronnbach im Fernsehen abgegeben hat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.02.2021