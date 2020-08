Kneippen erlebt eine Renaissance

Hydrotherapeut Sebastian Kneipp (1821 – 1897) hätte seine wahre Freude daran, dass seine 5-Säulen-Philosophie (Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung, Balance) nicht in Vergessenheit gerät. Sie ist auch Grundlage für alle Aktivitäten der Lebensspur Lech. Daniela Pfefferkorn vom Lechtal Tourismus beispielsweise hat das Kneippen für sich entdeckt und vermittelt es als ausgebildete Gesundheitstrainerin. Sie geht mit Interessierten an Bergbäche wie den Otterbach in Gramais. Zum Einstieg wird barfuß gehen empfohlen, dann Wassertreten an einer flachen Stelle, „bis sich ein Kältegefühl einstellt“. Güsse mit kaltem Wasser könnten auch in der heimischen Dusche durchgeführt werden. Wichtig: Man beginnt oben und an der Stelle, die am weitesten vom Herzen entfernt ist. Dann kommt der untere Körperteil dran. So wird der Kreislauf in Schwung gebracht und Stress geradezu weggespült. kaba

