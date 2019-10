Koalition macht Weg für Klimapaket frei

Berlin.Die große Koalition in Berlin drückt bei ihren Plänen für mehr Klimaschutz aufs Tempo. Als erstes stehen Änderungen für Bahnfahrer, Vielflieger und Pendler an. Noch vor Weihnachten sollen sie in trockenen Tüchern sein – doch es hagelt Kritik. Die Koalitionsfraktionen wollen die Gesetzentwürfe bereits in der kommenden Woche in den Bundestag einbringen. So soll das Paket parallel in die Länderkammer und wenn nötig auch in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eingebracht werden. Nur so werde es möglich sein, alle Pläne bis zum Start der parlamentarischen Weihnachtspause am 20. Dezember durchzubringen. Grüne und Linke kritisierten, die Maßnahmen drehten nur an einzelnen Stellschräubchen. dpa

