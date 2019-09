Köpfe und Kontraste im Grünen

Mit dem Umzug der ehemaligen Kreispflege von der Viernheimer Straße an den westlichen Stadtrand endet ein prominentes Kapitel der Weinheimer Kultur. Durch die Umgestaltung des Areals samt Außengelände wird es künftig keine Ausstellungen mehr geben. Die zweite Vorsitzende des Kunstfördervereins, Waltraud Butsmann, bedauere diese Entwicklung „mit einer Träne im Auge“, wie sie bei der gut besuchten Vernissage betonte.

Mit der Werkschau „Kunst im Park“ hat der Verein in diesem Herbst noch einmal einen sehenswerten Höhepunkt organisiert. Fünf Künstler zeigen ausgewählte Arbeiten im Park, in der Cafeteria und in der Kapelle des GRN-Betreuungszentrums. Die Bilder sind noch bis zum 13. Oktober zu sehen, die Installationen und Skulpturen im Außenbereich waren lediglich am Wochenende zu besichtigen.

Die Premierengäste erlebten eine reizvolle, sehr kontrastreiche und vieldimensionale Ausstellung, die nicht zuletzt aufgrund ihrer räumlichen Qualität an Attraktivität gewonnen hat. Auch die stellvertretende Einrichtungsleiterin Ulrike Wüste freute sich über das Interesse des Publikums und die Anwesenheit aller Kreativen, die für Gespräche zur Verfügung standen. Darunter auch Jörg und Till Failmezger – Vater und Sohn – aus Pleidelsheim. Die beiden Steinmetze aus einer handwerklich traditionsreichen Familie lassen sich von der Natur inspirieren und schaffen Skulpturen, in denen sich organische und abstrahierte Formen, Dynamik und Statik sowie materielle Kontraste in aufregender Weise auflösen und ergänzen.

Das Objekt „Eckstein, Eckstein…“ aus Sandstein und gepressten Autoschrott-Teilen weist auf die Zerstörung der Natur hin und betont gleichermaßen den unendlichen Zyklus des Lebens. Mit „Hand in Hand“ setzen die beiden Künstler das Thema Gewalt um, die Installation „Abheben“ aus Granit und Sicherheitsglas verschafft dem schweren Material eine schwebende Leichtigkeit, die den Betrachter zum perspektivischen Erforschen einlädt.

Wie Skizzen aus Draht laden auch die Skulpturen von Stefanie Welk zum sinnlichen Umrunden ein. Mit enormer Kenntnis der menschlichen Anatomie in Ruhe und Bewegung erschafft die gebürtige Heidelbergerin dreidimensionale Zeichnungen aus Metallfäden, die sie zu filigranen Netzstrukturen verschweißt oder verknotet. Der räumliche wie inhaltliche Dialog zu den Steinobjekten der Failmezgers und die dynamische Positionierung der Werke dominieren die Inszenierung auf dem Parkgelände.

Kraftvolle Vision

Die verschlungenen, licht- und luftdurchlässigen Medien Welks zeigen den Menschen als empfindsames, offenes System, das als permanentes Wechselspiel aus Ruhe und Energie in die Zukunft strebt. Ihre Schöpfungen sind präzise Momentaufnahmen, die den Menschen häufig im Augenblick einer treibenden Bewegung zeigen: beim Springen, Laufen, Tanzen. Die Dynamik der Studie entsteht dann auch immer aus dem Kern des Körpers heraus: Aus einer kraftvollen Vision entwickelt sich eine Idee, die sich an der Realität reiben und mit ihr verändern soll. Doch auch die ruhenden Plastiken offenbaren viel von der latenten Explosivität des menschlichen Körpers, den Stefanie Welk virtuos zu inszenieren weiß. Eindrucksvoll gelingt die Auflösung physischer Gestalt durch eine abstrahierte Transformation von figürlicher Silhouette in lineare Strukturen, die Bewegung im Raum gleichsam erlebbar macht.

Eine inspirierte Momentaufnahme von ätherischer Vergänglichkeit war die Installation „ZENweg“ von Dorothee Rust. Die Freiraumplanerin aus Birkenau, die seit letztem Jahr nur noch künstlerisch tätig ist, inszenierte eine Collage aus Natur, Holz und Text, die eine freie, ästhetisch motivierte Wahrnehmung entfachen will, ohne diese durch Sinnfragen zu entstellen.

Lebendige Objekte

Die Landart-Station lud zum Erfahren jenseits intellektueller Auseinandersetzung ein und soll als Inspiration zum Selbermachen dienen. Die ungemein weiblichen Frauenskulpturen von Uta Hamerla-Aulbach beeindrucken durch ihre charakteristische runde und überdimensional verteilte Körperlichkeit, die neben Sinnlichkeit und Stärke auch Verletzlichkeit und Fragilität vermittelt.Die schroffe, oftmals „narbenhafte“ Struktur der Oberfläche macht die Terrakotta-Objekte enorm lebendig und haptisch reizvoll. Es sind aber vor allem die individuellen Gesichtszüge der Figuren, die trotz ihrer stark reduzierten und abstrahierten Mimik eine immense Ausstrahlung vermitteln und die Skulpturen lebendig werden lassen. Die Malerin Ina Zielinski hat bereits die Kunstaktionstage im Pilgerhaus geleitet. Ihre abstrakten Motive spielen mit Farben und Kontrasten, Flächigkeit und Linie. Die Künstlerin aus Hirschberg-Leutershausen wanderte früh nach Südamerika aus, lebte lange Zeit in Argentinien und Ecuador, bereiste das Andenhochland und entdeckte die tropischen Küsten und Regenwälder. Die Gewalt des Elements Wasser wird in ihren Bildern immer wieder deutlich. Zielinski lässt Farben und Formen sprechen, die ihre persönlichen Eindrücke und Emotionen angesichts der Natur zum Ausdruck bringen. Ihre Werke sind in der Cafeteria und der Kapelle zu sehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019