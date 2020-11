Kolumnen als Buch erhältlich

Odenwald-Tauber.58 Kolumnen schrieb FN-Redakteur Fabian Greulich im ersten Lockdown. Nun sind sie als Buch erschienen. „Meine Familie, Corona und ich“ heißt sein Erstlingswerk. Im FN-Interview plaudert der frischgebackene Buchautor über die Entstehung dieser 58 Kolumnen. Anfangs glaubte er noch an ein rasches Ende des Ausnahmezustands: „Vielleicht zehn, vielleicht 20, höchstens 25 Teile – dann würde die Normalität zurückkehren“, dachte und hoffte er. Die Geschichten, voll aus dem Familienleben gegriffen, schrieb er stets nach Feierabend, wenn Sohn Justus und Tochter Aino schliefen. Er betont, dass keine Kolumne ohne die Zustimmung seiner Frau und seiner Kinder erschienen ist. Ein Nein hörte sich dann so an: „Papa, das schreibst du jetzt aber nicht“.

