Kombi mit Eleganz und Kraft

Der Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake leistet 306 PS. © Daimler AG/dpa-tmn

Affalterbach.AMG baut die Präsenz in der Kompaktklasse aus. So bietet der Mercedes-Werkstuner auch den CLA Shooting Brake künftig als 35er Modell an. Neben einem etwas aggressiveren Design und einem strammer abgestimmten Fahrwerk gibt es dafür vor allem einen stärkeren Motor. Statt bislang 165 kW/224 PS leistet der 2,0-Liter-Benziner jetzt 225 kW/306 PS und geht mit bis zu 400 Nm zu Werke. Serienmäßig kombiniert mit Doppelkupplung und Allradantrieb, beschleunigt er dem Hersteller zufolge binnen 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 250 Sachen elektronisch eingebremst.

Den Verbrauch notiert der Hersteller mit 7,4 Litern (168 g/km CO2). Wie bei allen 35er-Modellen hat AMG die Hardware überarbeitet und das Design nachgeschärft. Es gibt auch ein sportlicheres Innenleben mit anderen Sitzen, einem AMG-Lenkrad und neuen Grafiken im digitalen Cockpit. Außerdem bekommt der sportive Designerkombi einen Sportauspuff. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019