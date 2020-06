Kommune schafft Stoffmasken an

Großrinderfeld.Die Sicherheit der Bürger liegt dem Großrinderfelder Rathauschef Johannes Leibold am Herzen. Deshalb hat er zusammen mit dem Gemeinderat entschieden, 1100 Mund-Nasenschutze aus Stoff anzuschaffen, die an insgesamt acht Verkaufsstellen in der Gemeinde erworben werden können. Die Grundschüler und die Lehrer bekommen passende Stoffmasken kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn der Unterricht wieder beginnt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020