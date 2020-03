Kommunen bereit zur Aufnahme

Berlin.Angesichts der zugespitzten Lage in griechischen Flüchtlingslagern sind etliche Kommunen zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen bereit. Trier beispielsweise unterstützt den jüngsten Appell von ursprünglich sieben Oberbürgermeistern, vor allem Kindern zu helfen. Deshalb werde die Stadt auch ihren Beitrag leisten, sollte das Anliegen der Bundesregierung zur Aufnahme von bis zu 1500 Kindern aus Flüchtlingslagern in Griechenland umgesetzt werden, teilte eine Sprecherin mit.

In der vergangenen Woche hatten die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg im Breisgau, Rottenburg am Neckar und Frankfurt (Oder) einen Appell veröffentlicht: Darin forderten sie von der Bundesregierung Schritte, damit Städte auf freiwilliger Basis vor allem unbegleitete junge Flüchtlinge aufnehmen könnten. In der Nacht zum Montag hatte der Koalitionsausschuss beschlossen, mit anderen Ländern bis zu 1500 Flüchtlingskinder aus den überfüllten griechischen Lagern aufzunehmen.

Auch Ludwigshafen sei grundsätzlich bereit, zusätzliche Flüchtlinge über die Zuweisungsquote hinaus aufzunehmen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Diese Bereitschaft bestehe, seit die Stadt zu dem Bündnis „Sichere Häfen“ mit mittlerweile bundesweit 140 Kommunen gehöre. Zu dem Appell der Oberbürgermeister, Kommunen die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge auf freiwilliger Basis zu ermöglichen, hieß es aus Ludwigshafen: „Zwingend erforderlich ist hierfür, dass die Bundesregierung mit einem Bundesaufnahmeprogramm verbindliche Richtlinien und Regelungen vorgibt, nach denen die Länder und Kommunen handeln können.“ dpa

