Konflikt mit den Nazis im Fokus

In der Debatte um den Maler Emil Nolde hat Literaturexperte Günter Berg Schriftsteller Siegfried Lenz verteidigt. Die Annahme, Lenz (1926-2014) habe den Maler in seinem 1968 erschienenen Roman „Deutschstunde“ einseitig als Opfer eines Malverbots durch die Nazis stilisiert und damit den positiven Blick auf Nolde in der Nachkriegszeit mitgeprägt, beruhe auf einem Missverständnis über die Funktion von Literatur, sagte der frühere Verleger (Suhrkamp, Insel, Hoffmann und Campe) und Vorstand der Siegfried Lenz Stiftung. Literatur. „Lenz hat mit der ,Deutschstunde’ keinen Schlüsselroman über Nolde schreiben wollen“, betonte Berg. Im Fokus habe der Konflikt des Malers mit den Nazis gestanden, und diesen habe es ja gegeben – Nolde war wegen seiner expressionistischen Kunst von den Nazis als „entarteter Künstler“ verfemt worden.

Erkenntnisse durch Berliner Schau

Mittlerweile haben neue wissenschaftliche Auswertungen des Nachlasses von Nolde (1867-1956) die antisemitische Haltung des expressionistischen Malers und seine Nähe zur NS-Ideologie untermauert. Darüber informiert seit kurzem in Berlin die Ausstellung „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“. Zusätzliche Brisanz erfuhr das Thema dadurch, dass Kanzlerin Angela Merkel zwei Nolde-Bilder aus ihrem Arbeitszimmer abhängen ließ. dpa

