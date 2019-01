Konjunktur verteuert Schulzentrum

Die Stadt Weinheim hat im Moment die gleichen Sorgen wie ein privater Bauherr. Die Baukosten schnellen in die Höhe, weil die Handwerksbetriebe wegen der starken Konjunktur hohe Preise aufrufen oder erst gar keine Angebote abgeben, weil die Auftragsbücher ohnehin prall gefüllt sind. Diese aktuelle Entwicklung schlägt beim geplanten Neubau des Weststadt-Schulzentrums am Sportzentrum nun voll zu Buche. Insgesamt erhöht sich die Bausumme von zuletzt geplanten 24 Millionen Euro auf nunmehr 25,2 Millionen Euro.

Der Gemeinderat diskutierte angeregt und verständlicherweise nicht gerade erfreut über diese Entwicklung am Bau. Aber bei allen kritischen Diskussionen stand am Ende der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend ein klares kommunalpolitisches Bekenntnis zum neuen Schulzentrum und damit zum Bildungsstandort Weinheim. Der geplante Neubau ist das Ergebnis eines mehrjährigen Beteiligungsprozesses in der Weinheimer Stadtgesellschaft.

In der Sitzung des Gemeinderates konnten Vertreter des beauftragten Ingenieurbüros und die planenden Architekten die Kostensteigerungen und deren Ursachen erläutern. Unterm Strich gab es viel weniger Angebote von ausführenden Firmen als erwartet – und jene die vorliegen, sind teurer ausgefallen als es zu erwarten war.

Eröffnung 2021/2022

Bereits in einer der Gemeinderatssitzung vorgeschalteten Sitzung der Baukommission wurden verschiedene Einsparvorschläge diskutiert, die nun dem Gemeinderat vorgeschlagen wurden; es waren 21 an der Zahl. Unter anderem geht es dabei um gestalterische Elemente und Änderungen beim Mobiliar. Trotz aller Einsparungen erhöht sich das Baubudget von 24 Millionen Euro auf rund 25,2 Millionen Euro – das sind 1,2 Millionen mehr als bislang im Haushalt veranschlagt. Aus den Reihen des Gemeinderates wurden sogar noch weitere Einsparmöglichkeiten vorgeschlagen. Die Maxime lautete: Einsparungen sollten keinesfalls die pädagogische Qualität beeinträchtigen.

So kann die Stadt an einem Eröffnungstermin zum Schuljahresbeginn 2021/22 festhalten. Zum Schulzentrum gehört auch eine Dreifeld-Sporthalle, die von den Weinheimer Vereinen aus allen Ortsteilen genutzt werden soll. whm

