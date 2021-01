Konrad Bau hat begonnen

Gerlachsheim.Die Bagger rollen seit Mittwoch, die Firma Konrad Bau schafft Tatsachen: Die Bodenaufbereitungsanlage im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ wird begonnen. Auf dem Gelände, angrenzend an den Firmenstandort in Gerlachsheim an der L 511, soll die Anlage entstehen, in der Aushubmaterial von Baustellen verbessert wird. Rund vier Millionen Euro investiert das Unternehmen. Im Herbst soll die Anlage in den Probebetrieb gehen, ab Anfang nächsten Jahres in den Regelbetrieb.

Für die Bürgerinitiative ist dies „ein schwarzer Tag für Gerlachsheim“, wie Josef Seubert betonte. Man sei sehr enttäuscht.

Trotz aller Differenzen sind beide Seiten gesprächsbereit, was einen Alternativstandort angeht. Bürgermeister Dr. Lukas Braun will die Prüfung von möglichen anderen Standorten fortführen.

