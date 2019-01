Konstantin von Notz spricht bei Vesperkirche

Konstantin von Notz ist morgen (20.) zu Gast bei der Mannheimer Vesperkirche. Als Beauftragter für Religion und Weltanschauungen der Grünen-Bundestagsfraktion beteiligt er sich um 10 Uhr mit seinem Vortrag „Nicht träge sein“ an der Predigtreihe „recht.schaffen“. Die Liturgie in der Citykirche Konkordien übernimmt Heike Springhart. Seit 2018 ist von Notz religionspolitischer Sprecher der Grünen. Seine Dissertation legte der Protestant im Evangelischen Kirchenrecht ab. „Ernsthaft und aufrichtig, eben ein Protestant von innen“, so beschreibt ihn Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt. Die Predigtreihe „recht.schaffen“, an der Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft mitwirken, gehört zur Vesperkirche. Neben Dekan Ralph Hartmann und den Pfarrerinnen Ilka Sobottke und Anne Ressel ist auch Professor Christoph Sigrist („Hunger nach Gerechtigkeit“) am 27. Januar zu Gast. red/lok (Bild: Pramme)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019