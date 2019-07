Chemnitz.Zehn Monate nach dem #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz hat es eine Fortsetzung gegeben. Am Donnerstagmittag startete in der sächsischen Stadt das Festival „Kosmos Chemnitz – Wir bleiben mehr“. Damit soll erneut ein Zeichen für eine friedliche, weltoffene und tolerante Gesellschaft gesetzt werden. „Wir wollen #wirsindmehr fortschreiben. Wir werben für eine offene Gesellschaft“, sagte Sören Uhle, Geschäftsführer der Stadtmarketing-Gesellschaft. Unter anderem traten Herbert Grönemeyer, Tocotronic, Rapper Alligatoah und Loveparade-Gründer Dr. Motte auf. Daneben gab es Lesungen, Podiumsdiskussionen, Sportevents und Vorführungen an 40 Spielorten. #wirsindmehr ist eine Reaktion auf rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe. dpa

