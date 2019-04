„Wer singt, dient anderen. Wer singt, beschenkt sich selbst.“ Unter diesem Motto steht ein großes Ereignis des Chorgesangs in der Region am Sonntag, 19. Mai, in der Weinheimer Stadthalle. Volker Schneider (Bild), Pädagoge und langjähriger Schulleiter in Weinheim, feiert an diesem Tag sein 50-jähriges Chorleiter-Jubiläum. 1969 übernahm er als junger Mann seinen ersten Gesangverein – ein halbes Jahrhundert hat er den Gesang an der Bergstraße nun durchaus geprägt.

Mit Melodien aus Oper, Operette, Schlager und mit Filmmelodien der 20er-Jahre beschenken seine Chöre den Chorleiter mit diesem Konzert in der Stadthalle, das um 15 Uhr beginnt. Teilnehmende Chöre sind die Sängerhalle Germania Mannheim-Neckarau, der RNV-Werkschor, der Siedlergesangverein Freundschaft Mannheim-Käfertal, der MGV Hohensachen, die Sängervereinigung Heddesheim, die Sängerlust Lautern-Weschnitz, das Sängerquartett Mittershausen-Scheuerberg, der Liederkranz Hambach, der Heppenheimer Männcherchor, der GV 1955 Weinheim (mit Antonia Schuchardt) und das TSV-Orchester Mannheim unter der Leitung von Lionel Ungureanu.

Karten im Vorverkauf gibt es in Weinheim im Musikhaus Metz in der Grundelbachstraße (Telefon 06201/149 97), im Buchladen Bücherwald in der Papellallee (06201/87 300 04) und beim Kopierpoint Seydel in der Ahornstraße (06201/659 63) sowie über die teilnehmenden Chöre. whm (BILD: Gregor)

