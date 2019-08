Konzert in der Stadthalle

Für viele Fans geht ein Traum in Erfüllung: Die aus Griechenland stammende Sängerin Vicky Leandros tritt in Weinheim auf. Dem Griechisch-Deutschen Freundeskreis „Philia“ ist es gelungen, zu seinem 20-jährigen Bestehen die bekannte Chanson- und Schlagersängerin nach Weinheim zu holen – gemeinsam mit der Weinheimer Kulturgemeinde, dem Kulturbüro Weinheim und dem regionalen TV Sender „Metropolregion.tv“.

Vicky Leandros wird am 31. Oktober, 20 Uhr, auf der Bühne der Stadthalle Weinheim stehen und ein rauschendes deutsch-griechisches Fest feiern. Da der Verein „Philia“ für seine sozialen Projekte bekannt ist, hat der Vorstand den Beschluss gefasst, dass die Einnahmen des Konzertes nicht nur an das SOS Kinderdorf in Thessaloniki gehen, sondern auch für die Opfer des Feuerinfernos in Athen gespendet werden.

Vicky Leandros, am 23. August 1952 in Paleokastritsa auf Korfu geboren, ist eine Sängerin aus Griechenland mit deutscher und griechischer Staatsbürgerschaft, die über 55 Millionen Tonträger weltweit verkaufte. Durch die Unterstützung ihres Vaters Leandros Papathanasiou, der bereits in Griechenland und Deutschland als Leo Leandros erfolgreich war, machte auch sie eine Karriere in beiden Ländern.

Tickets gibt es unter anderem im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefon 06201/8 13 45. wn

