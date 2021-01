Kreisparteitag im Stadion

Rhein-Neckar-Kreis.Der Kreisvorstand der SPD Rhein-Neckar lädt alle Mitglieder zum Kreisparteitag am Samstag, 16. Januar, um 14 Uhr in die BWT-Arena am Hardtwald nach Sandhausen ein. Im Mittelpunkt steht die Wahl der 27-köpfigen Delegation für die Landesvertreterversammlung. Diese wird die Landesliste für die Bundestagswahl festlegen. Der Kreisverband ist der mitgliederstärkste Kreisverband und wird die größte Delegation stellen.

„Es ist die einzig zulässige Form, diese Delegiertenwahl durchzuführen. Deswegen findet der Kreisparteitag an der frischen Luft statt, im Stadion des SV Sandhausen“, so Kreisvorsitzender Thomas Funk. Vorgesehen ist eine Diskussionsrunde mit den Landtags- und Bundestagskandidaten Daniel Born (Schwetzingen), Dr. Lars Castellucci (Rhein-Neckar), Sebastian Cuny (Weinheim), Elisabeth Krämer (Heidelberg), Jan-Peter Röderer (Sinsheim), Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (Wiesloch) und Nezaket Yildirim (Schwetzingen-Bruchsal). Die Diskussionsrunde kann man auf www.spd-rn.de streamen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.01.2021