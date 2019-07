Krimiführung durch Altstadt

Die Idylle in Weinheims Altstadt trügt: Ein Todesfall heizt Spekulationen an – war es Mord? Die Teilnehmer einer ganz besonderen Stadtführung enthüllen selbst die Wahrheit beim Spaziergang durch das schöne Weinheim, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim. Dazu bietet die Tourist-Info eine „Krimi-Führung“ an, Indizien und Zeugenaussagen warten auf ihre Entdeckung. Die Teilnehmer werden zu Ermittlern und zu einem Teil der spannenden und interaktiven Story. Angeführt werden sie von fachkundigen Stadtführern, die selbst in historischer Aufmachung Akteure der Kriminalgeschichte sind. Das sind der Weinheimer Hauptkommissar Matteis (Matthias Stieber) und sein englischer Kollege Doyle (Dietmar Spicker). Die Zeit um 1900 wird so auf unterhaltsame Weise hautnah erfahrbar.

Treffpunkt zur etwa 90 Minuten dauernden Krimiführung ist am Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Nur mit Voranmeldung. Anmelden kann man sich bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 06201/82 610, E-Mail-Adresse tourismus@weinheim.de wn

