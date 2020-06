Kriminelle auf Baustellen

Bergstraße.Wiederholt haben Kriminelle Container oder Lagerräume auf Baustellen in Heppenheim und Bensheim aufgebrochen. Die Polizei ermittelt in drei neuen Fällen. Zwei Aufbrüche waren in Bensheim.

Allein in Heppenheim wurden hochwertige Maschinen und Werkzeug für 15 000 Euro entwendet. Die Täter haben dafür die Stahltür eines Kellerraumes im Salbeiweg aufgebrochen. Diese Tat, wie die zwei weiteren in Bensheim, wurde zwischen

Samstagmittag und Montagmorgen begangen.

Container aufgebrochen

Im Berliner Ring schnappten sich die Täter aus zwei aufgebrochenen Containern, die auf dem Gelände einer pharmazeutischen Fabrik aufgestellt sind, ebenfalls hochpreisiges Arbeitsmaterial. Um in die Container einsteigen zu können, wurden die Rollladen herausgezogen und die Scheiben eingeschlagen.

Weiter ging es auf das Grundstück einer Schule, die bereits vor einer Woche im Blickpunkt von Werkzeugdieben stand. Diesmal wurden drei Baucontainer, zum Teil mit massiver Gewalt, geöffnet. Unter anderem wurde ein Schloss mit einem Trennschleifer aufgeschnitten.

Wie hoch die Schäden an den zwei Baustellen im Berliner Ring sind, ist noch unklar.

Wer Beobachtungen auf den Baustellen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 oder den Ermittlern in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 84680 zu melden. pol

