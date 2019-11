Krippenspiel: Mitspieler gesucht

In der Herz-Jesu-Kirche wird am 24. Dezember um 16 Uhr in der Kinderkrippenfeier ein Krippenspiel aufgeführt. Dafür werden viele Mitspielerinnen und Mitspieler benötigt und einige Eltern, die beim Einstudieren helfen. Beim ersten Treffen am Donnerstag, 5. Dezember, um 16.30 Uhr im Gemeindehaus Herz Jesu in der Johannisstraße 9 wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und es werden die Rollen verteilt. Die weiteren Proben finden am 10. Dezember um 16.30 Uhr, am 18. Dezember um 16.30 Uhr und am 23. Dezember um 16 Uhr (Generalprobe) jeweils in der Kirche statt. Nähere Informationen bei Katja Gutzeit, Telefon: 06201/18 79 92. wn

