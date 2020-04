Krise beeinträchtigt Arbeiten nicht

Boxberg.Nachdem im vergangenen Jahr die Kurpfalzstraße im Vollausbau erneuert worden war, stehen derzeit die Arbeiten an der Karl-Hofmann-Straße in Boxberg an. Bürgermeister Christian Kremer ist froh, dass die Baustelle in der Ortsdurchfahrt trotz der Corona-Krise zügig voranschreitet. Die neuen Wasserleitungen sind gelegt. Zudem wird ein Teilstück des Kanals ausgetauscht. Trotz der Beeinträchtigungen für den Verkehr und einer Umleitung ist die Zufahrt zum Lebensmittelmarkt Waibel gewährleistet.

In den Pfingstferien soll die abschließende Straßendecke in einem Zug vom Ortseingang aus Richtung Schweigern kommend bis zur Einmündung der Jacob-Reichert-Straße eingebracht werden. Rund drei Millionen Euro lassen sich Bund, Land und Kommune diese Infrastrukturmaßnahme kosten.

