Kritik am Umgang mit Monika Maron

Die Entscheidung des S. Fischer- Verlags, keine Bücher der Schriftstellerin Monika Maron mehr zu publizieren, stößt bei prominenten deutschen Autorinnen und Autoren auf heftige Kritik. „Damit liefert man jenen Argumente, die glauben, sie leben in einem Meinungskorridor. Das ist unproduktiv“, sagte der Dichter und Essayist Durs Grünbein der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Wir müssen wieder lernen, über Texte zu reden, nicht über Haltungen“, erklärte der Büchnerpreisträger von 1995 in der neuen Ausgabe der Wochenzeitung.

Die Kleist-Preisträgerin Monika Maron, die im nächsten Jahr 80 Jahre alt wird, hat seit ihrem Debütroman „Flugasche“ von 1981 bei S. Fischer 19 Bücher veröffentlicht, darunter Bestseller wie „Stille Zeile sechs“ (1991), „Animal triste“ (1996) oder „Pawels Briefe“ (1999). Begründet hatte der Verlag die Trennung mit Marons Essayband in der „Exil“-Reihe der Loschwitzer Verlagsbuchhandlung von Susanne Dagen aus Dresden und dem Vertrieb dieser Reihe durch den vom Verfassungsschutz beobachteten neurechten Antaios-Verlag von Götz Kubitschek.

Thea Dorn sieht fatales Signal

Die Autorin und Moderatorin der ZDF-Sendung „Das literarische Quartett“, Thea Dorn, bezeichnete die Entscheidung des Verlags S. Fischer als „fatales Einschüchterungssignal“ an alle Autoren: „Wehe, ihr wandelt auf Abwegen! Wehe, ihr verstoßt gegen das moralische Reinheitsgebot!“ Sie frage sich, „wie in einem solchen Klima Literatur und Kunst noch gedeihen sollen, wie die immer krassere Polarisierung der Gesellschaft aufgehalten werden soll“.

Auch Katja Lange-Müller, die wie Maron in den 1980er Jahren aus der DDR in die Bundesrepublik ging, kritisierte in der „Zeit“ den Umgang mit Maron: „Wer, frage ich mich irritiert und bekümmert, liefert den tatsächlich Rechten und deren Partei, der AfD, der Monika Maron weder angehört noch nahesteht, mehr ,Munition’, der Literaturverlag S. Fischer oder dessen – nun leider ehemalige – Autorin?“ Sie wünsche Maron einen neuen Verlag, der diese „im Wortsinn ,mutwillige’ Schriftstellerin und ihr schon immer auf gesellschaftskritische Themen fokussiertes Werk wirklich zu schätzen vermag.“

Der S. Fischer-Verlag will der Autorin Monika Maron (79) über die bestehenden Verträge und einen für 2021 geplanten Essayband hinaus keine neuen Buchverträge anbieten. Über die Gründe habe es in den vergangenen Monaten einen intensiven Austausch zwischen Siv Bublitz, der verlegerischen Geschäftsführerin der S. Fischer-Verlage, und der Autorin beziehungsweise ihrer Agentur gegeben, hieß es in einer Mitteilung des Verlags mit Sitz in Frankfurt am Main vom Dienstag. „Man kann nicht bei S. Fischer und gleichzeitig im Buchhaus Loschwitz publizieren, das mit dem Antaios Verlag kooperiert“, wurde Bublitz darin zitiert.

In der Edition Buchhaus Loschwitz erscheint die Reihe „Exil“. Maron hat hier einen Essayband veröffentlicht. Vertrieben wird die „Exil“-Reihe im Antaios-Verlag des Verlegers Götz Kubitschek. Der Verfassungsschutz zählt das „Institut für Staatspolitik“ des Verlegers Kubitschek zum Netzwerk der „Neuen Rechten“, in dem rechtsextremistische bis rechtskonservative Kräfte verortet werden. epd/dpa/jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020