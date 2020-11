Kritik an Förderung

Berlin.Besserverdienende profitieren einer Studie des Öko-Instituts zufolge finanziell am meisten von klimaschädlichen Anreizen im Verkehrssektor. Subventionen wie Pendlerpauschale, Dienstwagenprivileg oder Kaufprämien für Neuwagen erreichten fast nur obere Einkommensschichten, lautet das Ergebnis der Studie, die am Freitag in Berlin vorgestellt wurde. Die Analyse mit dem Titel „Impulse für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in der Verkehrspolitik“ entstand im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Konkret fordern Nabu und der Sozialverband Deutschland (SoVD) ein Mobilitätsgeld statt der Pendlerpauschale und die Abschaffung der Bezuschussung von Privat-Pkw. Ein völlig falsches Signal sendeten auch Dienstwagen- und Tankkartenregelungen. epd

