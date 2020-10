Kritik an Polizeigewalt

Lagos.Das gewaltsame Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Massenproteste in Nigeria hat international Kritik ausgelöst. UN-Generalsekretär Antònio Guterres verurteilte laut seinem Sprecher am Mittwoch die Polizeigewalt in dem westafrikanischen Land. In der Wirtschaftsmetropole Lagos hatten Sicherheitskräfte Medienberichten zufolge etwa 20 Menschen erschossen und mindestens 50 verletzt.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, der Tod der Demonstranten sei alarmierend. Er forderte die Behörden auf, die Vorfälle zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch mehrere Prominente, darunter die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, kritisierten die Gewalt. In mehreren Städten Nigerias gehen Menschen seit Tagen auf die Straße, um gegen den übermäßigen Einsatz von Gewalt durch die Sicherheitskräfte zu demonstrieren. epd

