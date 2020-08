Kritik riss nicht ab

Creglingen.Mit dem Abriss des „Betscher-Hauses“ fiel der Startschuss für das teuerste Hochbauprojekt in Creglingen seit vielen Jahren: den Bau einer neuen Senioreneinrichtung. Schon lange stand das einst stattliche Wohnhaus der Familie Betscher leer – das Ehepaar ist längst verstorben. Auf dem Grundstück soll ein Pflegeheim entstehen.

Jetzt rückte der Bagger an und brachte das Haus zum Einsturz. Sichtbares Zeichen dafür, dass das Bauvorhaben der Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH nun in die Gänge kommt. Über zehn Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Bis zuletzt hatte es von Anwohnern Kritik an dem Bauvorhaben gegeben. „Wir freuen uns, dass es nun mit den vorbereitenden Arbeiten losgeht“, sagte Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn auf Anfrage unserer Zeitung. abo

