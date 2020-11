Kritik und Enttäuschung nach Bund-Länder-Treffen zu Corona

Berlin.Der Verzicht auf härtere Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern hat Kritik ausgelöst. „Was soll denn ein einfacher Bürger noch denken, wenn sich diese Damen und Herren streiten und sich auf nichts Vernünftiges einigen können?“, fragte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, am Dienstag im SWR. „Was wir dort erleben als Showdown von Eitelkeiten hilft niemandem.“ Für das Gesundheitswesen sei es 5 vor 12.

„Wir müssen vor allem Kontakte einschränken“, betonte Montgomery. Das lasse sich aber nicht erzwingen, vielmehr müsse die Bevölkerung mitziehen. Die Menschen seien aber nur zu überzeugen, wenn die Politik sich einig sei. Kanzlerin Angela Merkel räumte ein, dass die mit den Ministerpräsidenten getroffenen Entscheidungen zur Corona-Krise aus ihrer Sicht teils zu langsam fielen. Das bedauere sie, auch weil es am Ende mehr Geld koste, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einer Konferenz der „Süddeutschen Zeitung“. Künftig müsse deshalb schneller gehandelt werden, sobald sich ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen ankündige – auch wenn die Intensivstationen noch nicht so stark belastet seien. „Ich werde weiter der ungeduldige Teil in dieser Sache sein“, versicherte die Kanzlerin.

Merkel hatte sich von dem Treffen mit den Ministerpräsidenten am Montag weitere Verschärfungen erhofft. Übrig blieb indes vor allem ein Appell an die Bürger, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Konkrete Entscheidungen soll es bei einem Treffen in der kommenden Woche geben.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, bedauerte, dass mögliche Beschlüsse über striktere Hygieneregeln für Schulen auf kommende Woche vertagt wurden. „Das könnte sich noch bitter rächen“, sagte er dem Nachrichtenportal „Watson“. „Warum es nicht einmal gelungen ist, eine bundesweit geltende Maskenpflicht zumindest für Schüler an weiterführenden Schulen, unserer Ansicht nach auch für Grundschüler, in den Maßnahmenkatalog von Bund und Ländern aufzunehmen, ist völlig unerklärlich und geradezu verantwortungslos.“ Wer heute nicht den Mut zu präventivem Handeln habe, könne sich morgen möglicherweise zu drastischeren Schritten gezwungen sehen.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hält es für richtig, zunächst die Wirkung der Einschränkungen von Anfang November zu prüfen. Letztlich würden schärfere Maßnahmen auch an der Kontrollierbarkeit scheitern, sagte er „SWR Aktuell“: „Die Kommunen haben ja keine Armee von Ordnungsbeamten.“ dpa

