Kritische Songs mit Herz

Die Rockband Z-ROX spielt am Samstag in Muddy’s Club. © wn

Die Rockband „Z-ROX“ spielt am Samstag, 18. Januar, um 20.30 Uhr, im Muddy’s Club Weinheim ein Benefizkonzert für die Ökumenische Hospizhilfe Weinheim. Die Band, die sich vor einem Jahr um den Weinheimer Musiker und in Hemsbach niedergelassenen Arzt Christoph Zabeck formiert hat, spielt auch Coversongs, das Hauptaugenmerk aber wird auf ihre Eigenkompositionen gelegt.

Z-Rox machen handfeste deutsche Rockmusik, geprägt von tanzbaren Grooves und eingängigen Melodien. Die Texte gehen direkt ins Hirn und treffen ins Herz. Sie handeln von dem, was uns alle betrifft, und sparen auch kritische Töne gegenüber Populismus, Terror und Gewalt nicht aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Band. Das auf Youtube veröffentliche Video „Idioten“ von Z-ROX, das gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor St. Michael aus Viernheim entstanden ist, zeige, was den Unterschied zu vielen anderen Rockbands ausmacht. Der Eintritt ist frei. wn

