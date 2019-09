Küchenparty live

Am Freitag, 11. Oktober, ist es wieder so weit. Die Schultzes kommen ins Restaurant Tafelspitz, um dort Musik zu machen. Sie sind das musikalische Begleitprogramm zur Veranstaltung „Pasta e Musica“, die zum wiederholten Mal von den Damen des Tangent Club 29 Weinheim veranstaltet wird. Die Gäste werden an diesem Abend vom Küchenteam um Charly Ofenloch im gemütlichen Ambiente mit vielfältigen Köstlichkeiten verwöhnt. Das Tangent Team wird die Gäste bedienen und in mehreren Gängen kalte und warme Speisen aus der internationalen Küche servieren. Die Musik der Schultzes mit Gitarre, Kontrabass und zwei Stimmen ist weit mehr als nur Hintergrundmusik. Ihr abwechslungsreiches Repertoire lädt durchaus auch zum Tanzen ein.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Hospizhilfe sowie an den Kinderschutzbund. Der Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Schäffner hat begonnen. Beginn der Veranstaltung ist 1um 8.30 Uhr. Eintritt: 38 Euro für Aperitif, Menü und Live- Musik. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019