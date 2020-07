Kultclub gibt Lebenszeichen

Ludwigshafen/Oppau.Die Music Hall Oppau besteht seit fast 40 Jahren. Der Kultclub ist für viele Menschen ein zweites Wohnzimmer und Treffpunkt von Generationen. Auch die Hall hat die Pandemie hart getroffen. Mit einer Gutscheinaktion, die sehr gut angenommen wurde, hält sich die älteste Diskothek Ludwigshafens derzeit noch über Wasser.

Als Dankeschön für die treuen Unterstützer, für langjährige Freunde und für neue Gäste geben Geschäftsführer Jürgen Wolff und sein Team an diesem Freitag, 3. Juli, ein virtuelles Lebenszeichen: Ab 20 Uhr kommt die Hall per Livestream in die Wohnzimmer. Die fünf Stamm-DJs legen „ihre Mucke“ auf – von 1970er-Jahre-Rock über die Hits aus den 1980ern bis hin zu aktuellen Grooves. Barkeeper Christian mixt Sommer-Cocktails und leitet dazu Schritt für Schritt an. Die Zutaten gibt’s auf der Facebook-Seite der Hall (www.facebook.com/MusicHallOppau/). Die Tanzschule Pia Schering sorgt zudem für Schwung. db/bubm

Info: Ein Link zum Livestream: https://www.facebook.com/pg/unitedwestream.mrn/events/

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020