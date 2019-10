Kulturgemeinde zeigt „Das Haus“

Die Komödie „Das Haus“ von Brian Parks mit Anja Klawun, Sebastian Gerasch und anderen steht am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr bei der Kulturgemeinde in der Stadthalle Weinheim auf dem Spielplan. Es geht um die Rotemunds, die seitmehr als 20 Jahren in ihrem geliebten Eigenheim am idyllischen Stadtrand leben und es nach dem Auszug der Kinder verkaufen wollen. Tickets gibt es im Vorverkauf über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/1 22 82, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr oder rund um die Uhr unter www.kulturgemeinde.de. whm

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019