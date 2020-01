„Kundennähe ist uns wichtig“

SCHWETZINGEN.Optimal gelingt der Start ins neue Jahrzehnt nur mit gewissen Voraussetzungen. Etwa sollte die Sehkraft ausreichen, um neue Aufgaben und Ziele ins Auge fassen zu können. Testen lassen kann das ein jeder bei pro optik. Dabei ist eine Brille mittlerweile weitaus mehr als „nur“ eine Sehhilfe.

Augenoptikmeister Matthias Fillip sieht sie als stylisches Accessoire, dass die Persönlichkeit hervorhebt. „Deshalb aktualisieren wir unser Sortiment an Markenbrillen kontinuierlich“, so Fillip. Zudem besuchen er und sein Team jedes Jahr die internationale Messe für Optik und Design in München. „Auf der Messe“, so der Optikmeister, „kommen alle Experten der Branche zusammen, um ihre neuesten Produkte vorzustellen. Die Besten landen in den zahlreichen Filialen von pro optik.“ Das Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Mittlerweile zählt es mit mehr als 140 Fachgeschäften zu den größten Augenoptikern in Deutschland. Die Filiale in der Mannheimer Straße gehört seit 14 Jahren dazu. Inhaber Matthias Fillip ist nach wie vor sehr glücklich über die damalige Entscheidung für pro optik: „Die Kooperation bringt einige Vorteile für uns, aber vor allem unsere Kunden mit sich. Werbung und Verwaltung werden erleichtert. Bei der Preisgestaltung profitieren wir vom Agieren als Gruppe.“ Der größte Nutznießer der günstigen Preise ist letztlich der Kunde. Für diesen ebenfalls günstig ist der rege Austausch innerhalb der Unternehmensgruppe.

Trends zeitnah bedienen

„Wir treffen uns mehrmals im Jahr mit anderen Franchisenehmern, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen“, so Fillip. Der rege Austausch verschafft dem Augenoptikmeister ein besseres Gespür für die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden. Und auch aufkommende Trends können so zeitnah bedient werden. „Wir wissen, was unsere Kunden derzeit bewegt und schätzen die Nähe zu ihnen, da wir nur so jeden nach bestem Wissen beraten können. Wer pro optik betritt, wird darüber hinaus nur von ausgewiesenem Fachpersonal begrüßt. Gemeinsam mit seiner Frau Monique Fillip leitet der Augenoptikmeister nämlich selbst den Ausbildungsbetrieb. „Ich lege großen Wert darauf, dass die Qualifikationen regelmäßig durch Aus- und Weiterbildungen erweitert werden, so dass wir stets mit den neuesten Entwicklungen innerhalb unserer Branche vertraut sind“, so der Augenoptikmeister.

Wer sich fachkundig beraten und vom umfassenden Sortiment, das auch Kontaktlinsen, Skibrillen, Sonnenbrillen und Sehhilfen für Taucher und Motorradfahrer umfasst, überzeugen will, sollte einfach selbst bei Fillip und seinem Team in der Mannheimer Straße 5 vorbeischauen. chh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020