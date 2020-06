Kunst mit „Thrill“

Ohne Sicherung, waghalsig auf einer schmalen und maroden Holz-Hängebrücke über einen gähnenden Abgrund balancieren – das können bis 25. Oktober alle Besucher von Ottobeuren im Unterallgäu. Ist das den Gästen noch zu wenig „Thrill“, können sie einen ausgewachsenen Tiger am Schwanz packen oder ihm tief ins Maul schauen. Es soll ja viele geben, die sich vor Schlangen ekeln – in Ottobeuren kann man ihnen sogar an ihre spitzen Giftzähne greifen.

Bei all diesen „gefährlichen“ Aktivitäten ist es regelrecht erwünscht, sich gegenseitig mit dem Handy zu fotografieren. Die Verantwortlichen in Ottobeuren garantieren, dass alles total harmlos ist. Schließlich handelt es sich um reine 3D-Animationen im Rahmen der Ausstellung „DU bist die Kunst!“ im Museum für Zeitgenössische Kunst Diether Kunerth.

Die faszinierenden Mitmach-Illusionen kommen aus China und haben schon weltweit alle Altersstufen begeistert. Ihren Ursprung findet die Maltechnik in der europäischen Straßen- bzw. Bodenmalkunst. Der Betrachter wird regelrecht in das Bild eingebunden und mutiert, ohne es zu merken, zum Hauptakteur. Er ist gleichzeitig Regisseur und Darsteller. Informationen gibt es beim Touristikamt Kur & Kultur Ottobeuren, www.ottobeuren.de oder www.mzk-diku.de im Internet.

