Kurs zur Fischerprüfung

Der Verein Sportfischer 2010 Mannheim und der Badisch Unterländer Angelsportverein in Weinheim bieten künftigen Anglern die Möglichkeit, an einem Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischerprüfung im Spätjahr 2019 – Prüfungsdatum ist der 16. November – teilzunehmen. Der von den beiden Vereinen angebotene Kurs ist ein sogenannter Crashkurs, der an vier Tagen das nötige Wissen für die Fischerprüfung vermittelt. Das Kursmodell hat sich durch die sehr geringe Durchfallquote bestens bewährt, heißt es in einer Pressenotiz des Badisch Unterländer Angelsportvereins.

Die Lehrgangstage sind am 21., 22., 28. und 29. September. Interessenten können sich per E-Mail anmelden, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Kontaktdaten: Timo Bernert, erreichbar über die E-Mail: bernert.timo@gmx.de. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.08.2019