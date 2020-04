Kurzarbeit im Sportverein

Auch für Sportvereine ist seit Beginn der Corona-Krise nichts mehr, wie es einmal war. Der Wettkampfbetrieb ruht ebenso auf unbestimmte Zeit wie ein normales Mannschaftstraining. Via WhatsApp, E-Mail und Videokonferenzen versuchen Trainer, ihre Schützlinge dazu zu motivieren, individuell an ihrer Fitness zu arbeiten. Für einen Großverein wie die TSG 1862 Weinheim, die neben den klassischen Abteilungen auch rund 50 hauptamtliche Mitarbeiter hat, die sich vor allem um das vereinseigene Fitnesscenter, die Kindersportschule und die erst kürzlich eröffnete Sport-Kita kümmern, ist die Situation besonders schwierig.

Von Anfang an hat der geschäftsführende Vorstand um den Vorsitzenden Volker Jacob die Entwicklung eng begleitet. Mehrmals pro Woche beraten sich die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder per Videokonferenz mit den hauptamtlichen Geschäftsführern Alexander Erg und Matthias Stöhrer sowie mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Kim Pfirrmann, die „im Schichtbetrieb“ im Hector Sport-Centrum (HSC) arbeiten, um das Risiko eines Totalausfalls der Vereinsführung auszuschließen.

„Für eine solche Situation hatte kein Verein und kein Verband einen Notfallplan in der Schublade“, berichtet der 54-jährige Alexander Erg, der seit 20 Jahren Geschäftsführer der TSG ist. Aber auch die Politik habe bisher Großvereine wie die TSG nicht so richtig auf dem Schirm. „Wir werden wahrscheinlich versuchen, die Soforthilfe des Landes zu beantragen“, sagt Erg, „aber da gibt es noch viele offene Fragen.“

Kosten höher als Einnahmen

Kurzarbeit hat der Verein seit dem 1. April für 30 Mitarbeiter eingeführt, nachdem man im März darauf noch verzichtet hatte. „Zu tun gab es genug: Wir haben Fortbildungen organisiert, Trainingspläne geschrieben und Videos für unsere Mitglieder gedreht, damit sie sich auch daheim fit halten können“, berichtet Erg. Doch bald zeichnete sich ab, dass man das nicht auf Dauer durchhalten könne. „Die laufenden Kosten sind schon jetzt höher als die Einnahmen, weil zahlreiche Zusatzangebote wie Feriencamps und Schwimmkurse nicht stattfinden können.“

Andererseits müssen die vereinseigenen Anlagen, aber auch das Turnerbad in Schuss gehalten werden. Deshalb habe der geschäftsführende Vorstand sehr genau abgewogen, wen man in Kurzarbeit schicken kann und wen nicht. „Wir haben das jedem Mitarbeiter in Einzelgesprächen erläutert und sind dabei auf großes Verständnis gestoßen. Unsere Leute stehen alle hundertprozentig hinter dem Verein“, sagt Erg.

Das gelte auch für die allermeisten Mitglieder – sei es im klassischen Vereinssport oder im Fitnessbereich – obwohl der Verein im April noch einmal die Beiträge für das Fitnessstudio eingezogen hat. „Das entspricht auch unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen“, betont Erg. Sollte das Studio auch im Mai komplett geschlossen bleiben, dann müsse man eine neue Lösung finden. Wie diese genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Denkbar wären zum Beispiel Gutscheine oder eine Aussetzung der Center-Beiträge. Aber eigentlich hoffe man immer noch, dass ab Mai der Betrieb wieder langsam anlaufen kann: „Gerade im Studio könnte man die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchaus organisieren“, ist Erg überzeugt. Aber im Moment wisse eben niemand, wann und wie die jetzigen Regeln gelockert werden.

Was die Mitgliedsbeiträge im klassischen Vereinssport der Abteilungen angeht, sei die Ausgangslage eine andere, erläutert der TSG-Geschäftsführer: „Hier sind wir gemäß unserer Satzung sogar verpflichtet, die Beiträge weiter einzuziehen, um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden.“ An den Reaktionen der meisten Mitglieder zeige sich gerade hier in besonderer Weise, dass der Verein eine Solidargemeinschaft ist. „Das macht uns allen Mut für die Zukunft“, sagt Erg und spricht dabei sicher nicht nur für die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern auch für die ehrenamtlichen Entscheidungsträger im Verein. pro

Info: Aktuelle Infos unter: www.tsg-weinheim.de

