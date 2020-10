Kurze Geschichten, die berühren

Tauberbischofsheim.Martin Bartholme ist etwas gelungen, was selbst berühmte Autoren nicht immer schaffen. Er versteht es nämlich, seine Leser mit kurzen, prägnanten Sätzen förmlich in seine Geschichten hineinzuziehen – und das von der ersten Seite an.

Auch wer erst einmal nur in seinem Debüt blättern möchte, ist im nächsten Moment schon in die Lektüre vertieft.

Der 34-jährige Sozialpädagoge aus Tauberbischofsheimer scheibt „Von Leidenschaften und Verlusten“. Entstanden sind die Geschichten von Liebe und Hoffnung, aber auch von Verzweiflung, Abschied und Tod abends, wenn er Zeit, Muße und, wie er sagt, „die passende Idee“ hatte – und die Kinder im Bett waren.

Sein Erstlingswerk gibt es übrigens auch als Hörbuch – gesprochen von der Tauberbischofsheimerin: Schauspielerin Franziska Benz.

