Kurze Rückkehr ins Land Alagaësia

Vor sieben Jahren sind sie ins Ungewisse aufgebrochen: die blaue Drachendame Saphira und ihr Reiter Eragon. Außerhalb ihres Heimatlandes Alagaësia, irgendwo im Osten, wollten sie einen sicheren Ort für die nächste Generation von Drachenreitern finden. Ein Ende, das reichlich Raum für einen Neuanfang gelassen hat. Und den hat US-Autor Christopher Paolini nun vorgelegt: „Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Geschichten aus Alagaësia“ heißt der erste Band einer neuen Reihe.

Auf rund 300 Seiten bietet dieser jedoch nur knappe Einblicke in das weitere Leben der Helden. Das Buch erzählt in drei Kurzgeschichten hauptsächlich von Eragon, seinem Bruder Murtagh und der Kräuterhexe Angela. Für Neueinsteiger ist es daher ratsam, erst die vier Bände der Eragon-Hauptsaga zu lesen, die sich weltweit millionenfach verkauft haben, seit die Saga im Jahr 2004 ihren publizistischen Anfang nahm.

Sture Elfen und Zwerge

Während Murtagh unter falschem Namen im Land unterwegs ist und einer neuen Gefahr auf die Spur kommt, kämpft Eragon an allen Fronten. Allerdings nicht mit dem Schwert, der Alltag hat ihn eingeholt: Er muss einen Drachenhorst bauen, für Sicherheit, Unterbringung und Verpflegung seiner Getreuen sorgen sowie die Dracheneier bewachen.

Vor allem aber muss er den rechten Weg finden, um mit dickköpfigen Urgals, sturen Elfen und Zwergen zurechtzukommen. Auch der Umgang mit Kräuterhexe Angela ist keine leichte Aufgabe. Ihre Autobiografie, die sie Eragon in Auszügen zum Lesen gibt, wirft viele Fragen auf. Geschrieben hat dieses Kapitel übrigens nicht der Autor selbst, sondern Angela Paolini, seine Schwester, die ihn zur Figur der Kräuterhexe inspiriert hat.

Die Rückkehr nach Alagaësia ist für die Leser zwar kurz – aber vollgepackt mit spannenden Andeutungen. Wer sind die „Träumer“, auf die Murtagh stößt? Warum kann Angela durch Wände gehen? Paolini reißt in diesem ersten Band der neuen Eragon-Reihe wichtige Handlungsstränge nur an – das macht zwar Spaß beim Schmökern, lässt am Ende den Leser jedoch unbefriedigt zurück. Die Hoffnung bleibt, dass der Autor bald mit dem fünften Band der Hauptreihe fertig sein wird. Einen Entwurf gibt es, wie der 35-Jährige auf der Internetseite der Randomhouse-Verlagsgruppe angekündigt hat. „Das fünfte Buch der Eragon-Saga soll nach den Ereignissen dieses ersten Kurzgeschichten-Bandes spielen“, so Paolini. Und im Interview mit einer US-Fanseite hat er verraten, dass dieses Buch wieder an die 1000 Seiten haben wird.

