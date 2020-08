Ladezeit steigt an

Berlin.In der Gluthitze kann es nicht nur im Auto sehr heiß werden. Bei E-Autos stellt sich zudem die Frage: Wie gut vertragen die Akkus die Hitze? Die Sachverständigenorganisation KÜS hat Tipps parat: Die in E-Autos in der Regel verbauten Lithium-Ionen-Akkus funktionierten in einem Temperaturfenster von etwa 15 bis 35 Grad Celsius gut. Bei niedrigeren Temperaturen steige der elektrische Widerstand der Batterie an, wodurch die Leistung sinke. Im Winter führt dies beispielsweise zu einer verringerten Reichweite des Autos.

Temperaturen oberhalb von 35 Grad hingegen wirken sich negativ auf die Lebensdauer der Batterie aus – und damit auch auf die Reichweite des Fahrzeugs. Ein weiterer Nachteil bei Hitze: Die Ladeleistung fällt geringer aus, wodurch sich die Ladezeit verlängert. Als sicherheitskritisch gelten aber erst Batterietemperaturen von über 120 Grad. Dann kann es zu Kurzschlüssen und chemischen Reaktionen kommen, warnt die KÜS. Eine vom Hersteller eingebaute Temperaturüberwachung sorge aber dafür, dass sich der Akku vorher abschaltet. Manche Modelle besitzen eingebaute Thermomanagement-Systeme. Diese sorgen dafür, dass die Batterietemperatur im optimalen Bereich bleibt.

Mit der richtigen Pflege kann man aber die Lebensdauer seines Elektroauto-Akkus gut beeinflussen, so die Experten – und empfehlen einen Ladezustand zwischen 40 und 80 Prozent. Ein Laden und Entladen in diesem Bereich stresse den Akku weniger, dies habe einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer. tmn

