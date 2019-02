Lady Gaga spielt filmdienlicher

Bei den Golden Globes gab es noch einen Durchmarsch mit allen vier gewonnenen Hauptkategorien (Bester Film, Regie, beide Hauptdarsteller) plus „Bester Filmsong“. In der Oscar-Nacht blieb für die insgesamt fünfte Neuverfilmung des „A Star Is Born“-Stoffes nur der Academy Award für den bereits Grammy-gekrönten Hit „Shallow“ übrig. Bradley Coopers erste Regiearbeit war zwar auch als „Bester Film“, für drei Darsteller-Oscars, das Drehbuch und in zwei Technik-Kategorien nominiert Aber da setzte die Academy andere Akzente, politische und mit „Bohemian Rhapsody“stand auch noch ein zweiter Musikfilm wuchtig im Weg.

Facettenreich und natürlich

Die Quote von einem Oscar aus acht Nominierungen mag nach Verlierer aussehen. Trotzdem haben die Protagonisten allen Grund, stolz auf ihren Film zu sein: Bradley Cooper, weil er es schaffte, dem doch etwas abgegriffenen Thema als Regisseur und Autor einen neuen, zeitgemäßen Dreh zu geben. Seiner Hauptdarstellerin und Filmpartnerin Lady Gaga dürften in Hollywood nun endgültig alle Türen offen stehen, nachdem sie ihren Golden Globe 2016 für die Serie „American Horror Story“ eindrucksvoll bestätigt hat. Sie beeindruckt auch im Heimkino am stärksten: Denn obwohl sie als Popweltstar alles getan hat, um zur künstlichsten Frau des Planeten zu werden, zeigt sie sich in ihrer ersten großen Filmrolle schonungslos natürlich und extrem facettenreich. Dank der starken Leistungen von Cooper, Sam Elliott oder Komiker Dave Chappelle geht diese Neuauflage sogar als Ensemblefilm durch.

Das war 1976 anders, als Barbra Streisand und Kris Kristoffersen ebenfalls die Hauptdarsteller-Globes gewannen, aber für die Oscars nicht einmal nominiert wurden. Auch damals war der Academy Award für das Lied „Evergreen“ der Trostpreis. Die damals in Film- und Musikszene gleichermaßen global erfolgreiche Streisand hatte nach Komödien wie „Funny Girl“ oder „Is’ was, Doc?“ viel Übung darin, auf der Leinwand zwischen unauffälligem Entlein und strahlendem Schwan zu pendeln. Dementsprechend konsequent spielte sie den damals zwar ausstrahlungsstarken, aber müde und genervt wirkenden Kristoffersen immer wieder so sehr an die Wand, dass der Film Schlagseite bekam.

Dafür singt sie – wie ihre Vorgängerin Judy Garland in „Ein neuer Stern am Himmel“ (1954) – deutlich subtiler als Lady Gaga, die zu oft nur im Vollgas-Modus unterwegs ist. Die 1954er-Version spielt wie seine Vorläufer „Ein Stern geht auf“ (1937) und „What Price Hollywood?“ (1932) im Film-, nicht im Musikgeschäft, Cooper und Kristoffersen kann man stimmlich kaum vergleichen. Denn Letzterer war und ist nicht nur in erster Linie Sänger, er gibt auch am Mikrofon konsequent den in jeder Hinsicht abstürzenden Rock-Superstar.

Tragische Gegenläufigkeit

Die Neuverfilmung stellt die tragische Gegenläufigkeit zweier Karrieren wesentlich emotionaler dar, so dass man mit Cooper mehr mitleidet. Denn man merkt schnell, dass sein Stern als alkohol- und tablettenkranke Countryrock-Ikone Jackson Maine rasant untergeht, als seine Bar-Entdeckung und hoffnungsvolle Liebe Ally (Lady Gaga) Richtung Pop-Olymp abhebt. Die Konzertbilder überstrahlen die emotionalen Momente aber oft, denn sie entstanden mit echten Zuschauern teilweise bei großen Festivals – und wirken auch auf Blu-ray im Heimkino entsprechend. Vor allem im gut sortierten Bonusmaterial gibt es Extraszenen, die zeigen, wie exzellent Lady Gaga und Cooper gesanglich harmonieren. Überhaupt wirkt das musikalische Moment sehr rund. Wohl auch, weil mit Willie Nelsons Sohn Lukas und seiner Band Promise Of The Real mit allem Wassern gewaschene Vollprofis involviert waren. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019