Länder gegen allgemeines Tempolimit

Tempo 130 ist auf deutschen Autobahnen weiter nur Richtgeschwindigkeit. © dpa

Berlin/Ludwigshafen.Wichtige Bauprojekte für den Straßen-, Bahn- und Schiffsverkehr sollen künftig schneller umgesetzt werden. Der Bundesrat beschloss am Freitag in Berlin, dass 13 ausgewählte große Vorhaben per Gesetz durch den Bundestag genehmigt werden können. Das soll das normale, oft langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen. Damit können auch Ersatzbauten – wie für die marode und deshalb gesperrte Hochstraße Süd in Ludwigshafen – künftig schneller geplant werden. Dort sind im übrigen Lieferengpässe für Bauteile beseitigt.

Im Bundesrat gescheitert ist dagegen ein erneuter Vorstoß für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Ein Vorschlag des Umweltausschusses der Länderkammer für eine generelle Beschränkung von 130 Kilometern pro Stunde fand am Freitag im Plenum des Bundesrats wie erwartet keine Mehrheit. Umweltverbände reagierten enttäuscht. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020