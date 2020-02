Lagerhalle durch Feuer zerstört

Homburg.Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen in der Lagerhalle einer Schreinerei ein Feuer ausgebrochen. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten ein Ausbreiten des Brandes auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern.

Etwa gegen 5.15 Uhr am Sonntag informierte ein aufmerksamer Anwohner die Rettungsleitstelle der Feuerwehr und teilte den Brand in einer Schreinerei in der Maintalstraße mit. Beim Eintreffen der Wehren stand die Halle lichterloh in Flammen. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Drei vor der Schreinerei geparkte Fahrzeuge sind komplett ausgebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Zwei Anwohnerinnen erlitten leichte Verletzungen, ein 63-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

