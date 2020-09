Land finanziert mehr Busse

Main-Tauber-Kreis.Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind fast vorbei, am Montag machen sich Kinder und Jugendliche im Main-Tauber-Kreis wieder auf den Weg in die Schule.

Nach Monaten des Fernlernens gibt es nun wieder Präsenzunterricht für alle Klassen. Auf dem Schulgelände und während des Unterrichts gelten strenge Regeln, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Doch was nützt das, wenn die Kinder auf dem Schulweg dicht gedrängt zusammen im Omnibus sitzen? Gedrängel beim Einsteigen, Kinder, die Schulter an Schulter im Gang stehen – „AHA“ lautet die Formel gegen die Corona-Pandemie. Und die muss angewendet werden.

