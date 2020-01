Langpape hält Fasnachtsgottesdienste

Ab 1. Februar wirkt Pfarrer Wolfram Langpape für einige Jahre bei der Evangelischen Kirche Deutschland in Hannover. Doch zuvor steigt er nochmals in die Bütt: An diesem Wochenende hält er gleich zwei Fasnachtsgottesdienste, jeweils in Talar. Am Samstag predigt er um 18 Uhr in der Jonakirche in Blumenau. Am Sonntag, 10.30 Uhr, hält er einen ebenfalls närrischen und seinen letzten Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche Sandhofen, gemeinsam mit Antonio Pascarella. Närrische Fürbitten kommen von Rainer Holzhauser, für Musik sorgen die Jörger-Combo und Michael Kossmann. (Bild: privat/dv)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020