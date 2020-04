Lebenslang Exot in der Wissenschaft

Der Mannheimer Politologe Peter Graf Kielmansegg, geboren 1937 in Hannover, Sohn des NATO-Oberbefehlshabers Johann Adolf Graf von Kielmansegg, ist ein herausragender Wissenschaftler. Der soeben veröffentlichte Gesprächsband erlaubt es, sowohl seinen Lebensweg als auch das wissenschaftliche Werk näher kennenzulernen.

In der ersten Buchhälfte fragt der Berliner Politikwissenschaftler Ahmet Cavuldak mit viel Sinn für Zwischentöne. In der zweiten finden sich ideengeschichtliche Profile zu den Federalist Papers, zum Demokratietheoretiker Alexis de Tocqueville, zur Geschichtsphilosophin Hannah Arendt und auch zu Immanuel Kant, dem Philosophen der Aufklärung. Ferner enthält er Porträtskizzen von Weggefährten, so zu Wilhelm Hennis, dem temperamentvollen Kollegen, zu Eugen Kogon, seinem Lehrer, zu Dolf Sternberger, dem Publizisten und Politikwissenschaftler, schließlich öffentliche Stellungnahmen aus der „FAZ“ – alles aus der Feder Kielmanseggs, zum größeren Teil bereits veröffentlicht. Hier lernt man einen Gelehrten von weit umspannender Bildung kennen, der zudem sehr klar zu formulieren versteht.

Das Engagement für den demokratischen Verfassungsstaat liegt ihm spätestens seit der vor fast einem halben Jahrhundert verfassten Habilitationsschrift über Volkssouveränität am Herzen. Diese decke nur einen Bestandteil des demokratischen Verfassungsstaates ab, komme doch der verfassungsstaatlichen Komponente ebenso ein zentraler Gehalt zu.

Kielmansegg, dessen Produktivität bis heute anhält, war wohl lebenslang ein Exot in der Politikwissenschaft. Der examinierte Jurist, später im Fach Geschichtswissenschaft an der Universität Bonn promoviert, habilitierte sich an der Technischen Universität Darmstadt in der politikwissenschaftlichen Disziplin. Nach seiner Professur in Köln folgte von 1985 bis 2002 in Mannheim die Übernahme eines politikwissenschaftlichen Lehrstuhls – ausgerechnet an einem Institut, das stark der quantitativen empirischen Forschung huldigte. „Ich bin persönlich sehr respektiert worden, aber einige meiner Kollegen nahmen mich sicher auch als jemanden wahr, der Dinge macht, bei denen fraglich ist, ob das Politikwissenschaft sei. Das Gefühl, ein Außenseiter in dieser Fakultät zu sein, bin ich nie so richtig losgeworden“ – nicht zuletzt wegen des von ihm vertretenen normativen Ansatzes.

Das vielleicht bekannteste und wohl bedeutendste Buch Kielmanseggs ist die große Studie über das geteilte Deutschland, erschienen vor zwei Jahrzehnten. Zwar spürt sie keine neuen Quellen auf, aber sie reflektiert die Vorgänge zwischen 1945 und 1990 in neuer Weise. Die Überschrift „Nach der Katastrophe“ dürfte doppeldeutig aufzufassen sein: zum einen zeitlich, zum andern kausal. Der Mannheimer Politikwissenschaftler will damit wohl die starke – negative – Prägung Deutschlands durch den Nationalsozialismus betonen.

Ein Beispiel: Die Kontrahenten beim Konflikt zum ersten Bundeswehreinsatz außerhalb des NATO-Terrains Ende der 1990er Jahre argumentierten jeweils historisch. Der Parole „Nie wieder Auschwitz“ stand die Parole „Nie wieder Krieg“ gegenüber. Die Fixierung auf die Vergangenheit überlagerte nahezu allerorten die Orientierung an der Gegenwart. Der historische Stoff erfuhr eine politikwissenschaftliche Analyse. Systematik rangierte vor Chronologie. Kielmansegg hat weder eine Beziehungs- noch eine Parallelgeschichte zu den beiden deutschen Staaten geschrieben: eine Beziehungsgeschichte nicht, weil zwar die DDR, nicht aber die Bundesrepublik Deutschland auf den Nachbarn fixiert war, eine Parallelgeschichte nicht, weil er der von der Sowjetunion abhängigen DDR nicht dasselbe Gewicht zusprach, wie aus dem Gesprächsband schlüssig hervorgeht. Sein Mannheimer Kollege Hermann Weber, das eigene wissenschaftliche Werk dem Kommunismus im Allgemeinen und der DDR im Besonderen widmend, dürfte dies anders beurteilt haben.

Der Verfasser ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der TU Chemnitz und vertrat Graf Kielmanseggs 1992/93 an der Universität Mannheim.

