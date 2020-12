Lebenslange Haft verhängt

Magdeburg.Der Verteidiger des Halle-Attentäters hat offengelassen, ob er gegen die Verurteilung seines Mandanten Revision einlegen wird. Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg sei „nicht wirklich überraschend gewesen“, sagte Hans-Dieter Weber am Montag in Magdeburg. Die Verteidigung hat eine Woche Zeit, Revision einzulegen.

Das OLG hatte den 28 Jahre alten rechtsterroristischen Attentäter am Montag wegen seiner Taten am 9. Oktober 2019 zur Höchststrafe verurteilt – lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Es sprach ihn des Mordes in zwei Fällen sowie des versuchten Mordes in zahlreichen weiteren Fällen schuldig. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, hofft, dass die Betroffenen das Geschehene nun besser verarbeiten können.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hofft auf eine abschreckende Wirkung des Urteils gegen den Attentäter von Halle. Das Urteil zeige, dass Rassismus und Antisemitismus hierzulande niemals gebilligt würden, sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek am Montag. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020