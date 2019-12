LED macht Lichterglanz

Wer in der Adventszeit nach Weinheim kommt, wird an fünf Ortseingängen von einem festlich beleuchteten Weihnachtsbaum begrüßt. Auch in diesem Jahr bringen die Stadtwerke Weinheim Lichterglanz in die Zweiburgenstadt. Dabei setzen sie auf umweltschonende LED-Leuchten, kurz für Licht emittierende Dioden: „Die LED brauchen nur einen Bruchteil des Stroms herkömmlicher Weihnachtsbeleuchtung“, sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, „so können wir ohne schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber eine romantische Weihnachtsstimmung zaubern.“

Drei von fünf Christbäumen sind bereits umgerüstet, weitere werden folgen. Die Stadtwerke Weinheim schmücken außerdem im Auftrag des Kulturamts der Stadt den großen Weihnachtsbaum vor der St. Laurentiuskirche mit LED, ebenso gemeinsam mit der Marktplatzinitiative die Baumgruppen auf dem Marktplatz. Mit einer Spende von insgesamt 1 500 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung unterstützt der Energieversorger auch 2019 den Verein Lebendiges Weinheim.

Der Zusammenschluss der ortsansässigen Einzelhändler kümmert sich darum, dass Weinheims Gassen, Straßen und Bäume jedes Jahr in ein festliches Lichtgewand gekleidet werden. „Als kommunales Unternehmen tragen wir gerne dazu bei, dass unsere Stadt schön und anziehend ist, ganz besonders in der Weihnachtszeit“, erklärt Krämer. Dafür sind die Mitarbeiter der Stadtwerke im Advent zusätzlich im Einsatz: Einmal wöchentlich kontrollieren sie die Baumbeleuchtung und tauschen dabei kaputte Leuchten aus. whm

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019