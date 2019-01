Leerstand trotz Wohnungsnot

In der beliebten Berger Straße, im gutbürgerlichen Dichterviertel, mitten in der City: In Frankfurt stehen trotz Wohnungsnot immer mehr Wohnungen leer. Wie viele es sind weiß niemand – die Stadt hat nach eigenen Angaben keine rechtliche Handhabe, um solche Daten zu erheben. Und auch kein Instrument, um „spekulativem Leerstand“ Einhalt zu gebieten, wie Planungsdezernent Mike Josef (SPD) öffentlich beklagt. Die Kommune fordert, dass das 2004 abgeschaffte Zweckentfremdungsverbot wieder eingeführt wird. Bis 2030 würden fast 100 000 zusätzliche Wohnungen gebraucht, schreibt Planungsdezernent Josef an CDU und Grüne im Landtag.

Oliver Strank, Ortsvorsteher für die Innenstadt, kennt das Thema gut. Zwei, drei Mal pro Monat erreichen ihn Anfragen von Bürgern, die wissen wollen, warum dieses oder jenes Haus leer steht, und wieso die Stadt nichts dagegen unternimmt. Dass der Leerstand wächst, ist auch Stranks Erfahrung: „Die Beschwerden und Anfragen nehmen zu.“

Jetzt will die Stadt handeln: 2019 soll eine „Stabsstelle Mieterschutz“ die Arbeit aufnahmen, dort sollen auch Informationen über Leerstand zusammenlaufen. Dass immer mehr Wohnhäuser trotz wachsender Wohnungsnot leer stehen, liegt nach Einschätzung des Planungsdezernats daran, dass „Frankfurt ein sicherer Hafen für Geldanlage“ ist, wie Referent Marcus Gwechenberger sagt: „Es lohnt sich, Objekte leer stehen zu lassen, weil der Bodenpreis steigt.“

Das Thema polarisiert auch in den sozialen Medien. „Es lohnt auch nicht zu vermieten, wenn Mieter die Miete nicht zahlen. Oder alles kaputt machen“, kommentiert ein Leser einen Artikel auf Facebook.

Immer wieder rufen empörte Menschen nach „Enteignung!“, rechtlich ist das kaum durchsetzen. Was im Einzelfall hinter den leerstehenden Objekten steckt, weiß niemand. Kein Geld für die Renovierung, Streit unter Erben, ungeklärte Eigentumsverhältnisse, Ärger mit dem Denkmalschutz – oder wirklich ein Spekulationsobjekt? Weil das Grundstück ohnehin immer wertvoller wird? Weil ein leeres Haus beim Verkauf mehr Geld bringt als ein vermietetes?

Auch die Stadt will sich nicht in die Nesseln setzen und hält sich höflich zurück, mit dem Finger auf einzelne Liegenschaften zu zeigen. Manchmal gibt es für Leerstand Erklärungen, die kein Geheimnis sind, zum Beispiel das alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messe. 2002 zog die Frankfurter Polizei in den Neubau am Alleenring, das 15 000 Quadratmeter große Gebäude verfiel, bis es das Land Hessen Anfang 2018 für 212,5 Millionen Euro an einen Düsseldorfer Projektentwickler verkaufte. Der Umbau soll 2022 beginnen.

Wer mit offenen Augen durch die Stadt streift, findet leerstehende Wohnungen sowohl bei alten Häusern als auch bei Neubauten. Im neuen Europaviertel neben der Messe sollen – gerüchteweise – chinesische Investoren Wohnungen aufkaufen. Ob sie die dann leer stehen lassen, weil sich das Kapital ohnehin vermehrt, oder ob nur gerade der Mieter wechselt, ist bei einem Neubauviertel schwer zu unterscheiden. Immer wieder machen Aktivisten auf leerstehende Häuser aufmerksam. 2017 besetzte eine Initiative „Project Shelter“ eine verlassene Gaststätte am oberen Ende der Berger Straße und richtete eine Unterkunft für obdachlose Migranten ein – für 24 Stunden, dann wurde geräumt.

Für den Immobilienbesitzerverband Haus und Grund, der in Frankfurt rund 10 500 Eigentümer vertritt, ist Leerstand „kein Thema“, wie Geschäftsführer Gregor Weil sagt. Wohnungen leer stehen zu lassen, weil man auf steigende Bodenpreise spekuliert? „Das gibt es in Frankfurt, ja, aber nur vereinzelt“, sagt Weil: „Systematischer Leerstand ist kein weit verbreitetes Phänomen“. Dass Vermieter Wohnungen lieber leer stehen lassen, als sich mit Mietern herumzuschlagen, hält Weil für „absolut unrealistisch“. dpa

