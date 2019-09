Lehrer rügen Politik

Eine Demonstrantin der Fridays-for-Future-Bewegung. © dpa

Berlin.Mit Blick auf den Klimastreik am Freitag erwartet die Lehrergewerkschaft VBE von Politikern eine klare Ansage, wie Schulen mit Fehlstunden von Schülern umgehen sollen. Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann erklärte am Montag: „Es muss Schluss sein mit der Doppelzüngigkeit, auf der einen Seite das Engagement der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und sie offen oder indirekt zur Teilnahme aufzufordern, aber auf der anderen Seite den Schulen die Verantwortung aufzubürden, zu entscheiden, wie und ob sie Verletzungen der klar gesetzlich geregelten Schulpflicht ahnden.“ Beckmann erklärte, die Politik dürfe sich in Sachen Fridays for Future nicht länger „aus der Verantwortung stehlen“. Die Bewegung Fridays for Future hat zu einer globalen Streikwoche für mehr Klimaschutz aufgerufen, die am Freitag beginnt. dpa

Dienstag, 17.09.2019